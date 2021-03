Indre-et-Loire: près de 900 kg de résine de cannabis découverts dans un camion-citerne

Quatre hommes ont été interpellés au volant d'un camion-citerne et d'une voiture ouvreuse ont été arrêtés, jeudi 11 mars sur l'A 85 entre Vierzon et Tours. Ils transportaient près de 900 kg de résine de cannabis.

Un réseau d'importateurs de produits de stupéfiants vient d'être démantelé en Indre-et-Loire. Un camion-citerne et une voiture ouvreuse ont été stoppés, jeudi 11 mars sur l'A 85 entre Vierzon et Tours, par des enquêteurs de la direction territoriale de la police judiciaire d'Angers et des hommes de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Nantes. 862 kg de résine de cannabis ont été découverts dans ce camion selon nos confrères de Ouest-France. Une information confirmée par le parquet du Mans. La saisie est estimée à plus de 3,5 millions d'euros à la revente. 7 kg d'herbe de cannabis et près d'1 kg de cocaïne ont également été découverts à l'occasion de perquisitions.

Quatre hommes âgés de 25 à 64 ans, originaires du Mans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils étaient partis, un peu plus tôt d'Espagne et avaient pour destination l'agglomération du Mans. Ils ont été déférés ce lundi 15 mars devant la juridiction du Mans. Le parquet a requis leur mise en examen avec mandat de dépôt pour importation, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants. Ils risquent 10 ans de prison.

Ces importateurs visaient à alimenter assez largement la ville du Mans et la région Pays de la Loire.