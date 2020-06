Indre-et-Loire : présomptions d'incendies criminels à Descartes et à Buxeuil, dans la Vienne

L'enquête mobilise les deux communautés de brigade de gendarmerie, à Descartes en Indre-et-Loire, et aux Ormes, dans la Vienne. Et le parquet de Tours s'est saisi de l'affaire.Une succession d'incendies concerne les deux communes.

Une succession d'incendies à Descartes et à Buxeuil, deux communes limitrophes en Indre-et-Loire et dans la Vienne, inquiète les maires des deux villes. Le 15 juin, 12 véhicules ont brûlé à Descartes, le 20 juin, c'est au tour d'une grange et d'un cabanon à Buxeuil. Buxeuil qui est touchée par d'autres incendies depuis le mois de mai. Les gendarmes de Descartes, en Indre-et-Loire, et des Ormes, dans la Vienne, enquêtent ensemble sur ces affaires.

A ce jour, Grégoire Dulin, le procureur de la république de Tours affirme qu'aucun lien ne peut être établi entre les incendies de Descartes et ceux de Buxeuil. Faute de preuve. Même s'il y a de fortes présomptions. Le parquet qui est tout aussi prudent sur l'origine des incendies: "il n'est pas exclu, dit-il, que ce soit criminel" dans l'attente des conclusions des experts en incendie. L'enquête s'annonce longue.

Que s'est-il passé dans la nuit du lundi 15 juin sur ce parking du centre-ville de Descartes? Un feu a détruit un porte-véhicule et les 8 voitures neuves qu'il transportait. Il s'est propagé à un camion qui transportait de l'engrais, puis successivement à deux bus qui étaient garés là. 12 véhicules au total ont brûlé. 5 jours plus tard, dans le département d'en face, à Buxeuil, c'est une grange et un cabanon qui ont été incendiés. Le maire de Buxeuil explique que d'autres incendies ont eu lieu au mois de mai dans sa commune, comme cette caravane et ces poubelles qui ont brûlé sur la voie publique.