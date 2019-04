Indre-et-Loire : prison avec sursis pour le couple de toxicomanes de Luzillé

Un couple de toxicomanes de Luzillé près de Bléré a été condamné à de la prison avec sursis pour usage de stupéfiants. Pendant plusieurs mois ils ont effectué 23 voyages à Anvers et Bruxelles pour aller s'approvisionner en cocaïne et héroïne.

Luzillé, France

Le procès de la dépendance aux drogues dures se déroulait lundi devant le tribunal correctionnel de Tours. A la barre, 3 individus, dont un couple de Luzillé près de Bléré dans l'est de l'Indre-et-Loire. Entre janvier 2016 et mai 2017, ce couple faisait régulièrement des allers retours aux Pays-Bas et en Belgique pour s'approvisionner en cocaïne et en héroïne pour leur consommation personnelle. Lors de l'audience, la justice a finalement opté pour la clémence en les condamnant à 8, 10 et 16 mois de prison avec sursis, et mise à l'épreuve durant 2 ans avec obligation de soins.

Le couple (32 et 36 ans) aurait effectué au total 23 voyages à Amsterdam et Anvers. A chaque fois, il ramenait entre 5 et 10 grammes de chaque drogue et en consommait parfois la moitié sur la route du retour. Lors de l'audience, les 3 prévenus (le dernier étant âgé de 48 ans), ont affirmé avoir arrêté la cocaïne et l'héroïne. Ils seraient sont sous méthadone.