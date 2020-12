Indre-et-Loire : 72 victimes représentées au procès de la gérante d'une agence de voyage de Chinon

La prévenue n'est pas à son procès, devant le tribunal correctionnel de Tours ce mercredi après-midi, pour raison de santé. Jacqueline Landry, 72 ans, organisait des voyages en Guadeloupe, en Martinique, au Vietnam, ou à New-York. Ses clients versaient des acomptes mais une majorité d'entre eux ne faisaient pas les voyages car avec l'argent, elle payait les réservations d'autres clients. Pourtant, à Chinon, l'agence de voyage de Jacqueline Landry avait pignon sur rue et semblait avoir toute la confiance d'une majorité de Chinonais.

Jacqueline Landry, retraitée de l'Education nationale, crée la première agence de voyage indépendante de Chinon "Les voyageurs Rabelaisiens" en 1993. Tout va bien jusqu'au 30 juin 2009 où "Les Voyageurs Rabelaisiens" sont mis en redressement judiciaire. Le passif est de 200.000 euros. Et là, "j'ai dérapé" dit Jacqueline Landry aux gendarmes. Absente de son procès pour raison de santé, c'est la présidente du tribunal qui explique la suite. De 2011 à 2012, au lieu de rembourser son passif, Jacqueline Landry encaisse les acomptes de ses clients, réserve les voyages mais ne les paye plus. Du coup, des dizaines et des dizaines de clients se retrouvent à l'aéroport sans billet ou dans des pays lointains sans chambre d'hôtel, et les plaintes s'accumulent. Jusqu'à un passif de 468.000 euros dans les comptes de l'agence. La présidente du tribunal précise qu'il n'y a pas de trace d'enrichissement personnel mais que Jacqueline Landry faisait bien ce qu'on appelle de la cavalerie. 72 victimes, parties civiles, sont venues réclamer réparation au tribunal. Certaines ont perdu jusqu'à 6.000 euros pour des voyages qu'elles n'ont jamais faits.

Ce Chinonais, partie civile, a payé pour une croisière en Méditerranée qu'il n'a jamais faite aux alentours de 2.000 euros. Il parle du préjudice moral qu'il a ressenti quand il a su que son voyage n'avait été ni payé, ni réservé.

Une autre Chinonaise, partie civile, a été victime d'une double escroquerie de la part de Jacqueline Landry. L'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de sa mère de 84 ans et la non réservation d'un voyage qu'elle avait payé.

L'audience se poursuit ce mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Tours. Jacqueline Landry est poursuivie pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute et faux en écriture.