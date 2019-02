Indre-et-Loire : Quatre gilets jaunes arrêtés pour dégradations des péages de Monnaie et Autrèche

Les gendarmes d'Indre-et-Loire ont arrêté quatre personnes dans la nuit du 27 au 28 janvier. EIles venaient de dégrader les péages de Monnaie et Autrèche. Le coût des dégâts est estimé à plus de 10.000€. Les 4 personnes passeront devant la justice après l'été.

Indre-et-Loire, France

Quatre tourangeaux sont convoqués dans plusieurs mois devant le tribunal correctionnel de Tours. Ils ont été arrêtés fin janvier alors qu'ils venaient de dégrader le péage de Monnaie et Autrèche. Ce sont des gilets jaunes qui avaient décidé de s'en prendre aux équipements de Cofiroute. On sort alors de l'acte XI des gilets jaunes. Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 janvier, vers minuit, les gendarmes sont alertés par Cofiroute d'exactions sur le péage de Monnaie. Le péage est tagué, des caméras de surveillance arrachées et bombées, des barrières sont cassées, de la colle est insérée dans la fente des bornes de paiement par carte bleue.

Plus de 10.000€ de dégâts estimés

Sur place, quand les gendarmes arrivent, plus personne, mais Cofiroute annonce les mêmes faits à quelques kilomètres de là, au péage d'Autrèche. Cette fois, les gendarmes arrivent à temps. Un homme est arrêté, les 3 autres personnes s'enfuient en voiture. Après une course-poursuite, ils sont arrêtés, et immédiatement placés en garde à vue. Ce sont trois hommes et une femme d'Indre-et-Loire, entre la vingtaine et la quarantaine d'années. Ils ne sont pas connus de la justice. Dans le coffre du véhicule, les gendarmes ont retrouvé les pistolets à colle qui ont servi à obstruer les bornes de paiement. Les dégâts sont estimés par Cofiroute à plus de 10.000€. Ils devront répondre de dégradations de biens d'utilité publique devant la justice et refus d’obtempérer.