Indre-et-Loire : quatre membres d'une famille blessés dans un accident de la route près de Saint Flovier

Saint-Flovier, France

Près de Saint Flovier ce samedi 3 août vers 13h50, quatre personnes ont été blessées après une sortie de route sur la D41.

Il s'agit d'une famille avec trois enfants âgés de 6, 10 et 13 ans selon les gendarmes.

Le plus jeune, âgé de 6 ans, a été éjecté de son siège auto "probablement en raison d'une mauvaise qualité de ce siège" précisent les gendarmes. Gravement blessé, il a du être héliporté par le SMUR à l’hôpital de Clocheville à Tours. Les autres enfants ont également été transportés à l'hôpital.

Le père, qui était le passager avant de la voiture, a du être désincarcéré du véhicule par les pompiers. Il est également gravement touché et est hospitalisé à Trousseau.

La femme, qui était au volant, est plus légèrement blessée.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident. 16 sapeurs pompiers et six véhicules étaient sur place.