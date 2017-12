Pour ces fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre intensifient leur présence sur le territoire en Touraine. Les périodes de fêtes sont en effet les périodes les plus chargées pour la police et la gendarmerie. La préfecture redouble de vigilance, encore plus dans un contexte de menace terroriste. Les services de l'Etat mobilise donc ses forces de gendarmerie et de police jusqu'au 14 janvier. Prenez les grands centres commerciaux, 120 gendarmes patrouilleront tous les jours ces zones commerciales. Ils seront même 180 certains jours, notamment les 24 et 25 décembre ainsi qu'à la saint sylvestre. A cela, on peut ajouter des réservistes opérationnels, et puis des vols d’hélicoptères très régulièrement.

L'année dernière, on a eu quelques débordements dans les quartiers populaires, au moment des réveillons. Donc on renforce la sécurisation lors de ces périodes. La préfète d'Indre-et-Loire Corine Orzéchowski

La police aussi aura son rôle à jouer : présence accrue dans l'hyper-centre mais également à l'aéroport de Tours, dans les deux gares à Tours et Saint-Pierre-des-Corps et puis dans les quartiers sensibles, au Sanitas, à Joué-les-Tours, à La Riche et à Saint-Pierre-des-Corps. Les policiers surveilleront aussi les lieux de cultes, particulièrement les lieux de cultes catholiques lors de la messe de minuit, la cathédrale et la basilique Saint Martin. Au total, 40 policiers en plus seront mobilisés. Cette année, la préfecture applique à peu près le même dispositif que l'année dernière. En 2016, plus de 2.000 fonctionnaires avaient été mobilisés dans le département. Aucun vol à main armé n'avait été commis. Sur les routes, les gendarmes avaient relevés plus de 500 infractions..