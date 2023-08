Indre-et-Loire : six blessés dans un accident de voiture à Saint-Laurent-de-Lin

Six personnes ont été blessées légèrement à Saint-Laurent-du-Lin, dont une femme enceinte et deux adolescents

Les pompiers ont été appelés vers 16h ce dimanche 27 août. Un accident de la circulation entre deux véhicules a fait six blessés légers à Saint-Laurent-de-Lin, sur la D66 au lieu-dit La Courbe.

Parmi les blessés légers, une femme enceinte et deux adolescents. Ils ont été pris en charge par les pompiers et un hélicoptère du Samu et transférés CH Trousseau, Clocheville et Clinique de l'Alliance

Les deux véhicules se seraient rentrées dedans avec un choc sur le côté. La circulation reste perturbée sur place. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour connaître les raisons de cet accident.