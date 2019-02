Indre-et-Loire : six personnes poursuivies pour enlèvement, séquestration et violences

La gendarmerie d'Indre-et-Loire a interpellé le 5 février six personnes. Elles sont poursuivies pour avoir enlevé un homme à Noyant-de-Touraine juste avant Noël. La victime a été enlevée, séquestrée et subi des violences. Quatre personnes sont en détention en attendant leur jugement.

Indre-et-Loire, France

Plus d'un mois d'enquête vient d'aboutir. Elle a été menée par les gendarmes de la brigade de recherche de Chinon. Ils ont été saisis de faits très graves survenus juste avant Noël à Noyant-de-Touraine, près de Sainte-Maure-de-Touraine. Dans la nuit du 22 au 23 décembre, trois personnes, deux hommes et une femme, s'introduisent dans un appartement. L'un des protagonistes est armé. Le locataire est enlevé, mis de force dans une voiture, pour être roué de coups dans un champ à l'aide d'un pied de biche. Suite à ces faits, six personnes, trois hommes et trois femmes, ont été arrêtés le 5 février par les gendarmes. Lors de la garde à vue, des perquisitions sont réalisées. Des produits stupéfiants sont découverts (cocaïne, ecstasy, cannabis et LSD), ainsi que des armes et de l'argent liquide. Selon les éléments du dossier d'enquête, les faits de violences seraient "la conséquence d'un braquage commis au domicile d'un dealer à Tours au cour duquel de la drogue aurait été volée" écrivent les gendarmes.

Un réglement de compte sur fond de trafic de drogue

Le tribunal correctionnel de Tours a entendu le 8 février quatre des six personnes interpellées, deux femmes ayant été remises en liberté jeudi soir et convoquées devant la justice en octobre. Les quatre autres individus connaitront leur sort le 18 mars, date du jugement par le tribunal. En attendant, ils ont été placés en détention.