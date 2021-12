Indre-et-Loire: une personne décède percutée par un TER, le trafic interrompu sur la ligne Vierzon-Tours

Le trafic des TER est interrompu ce mercredi 1er décembre 2021 sur la ligne Vierzon-Tours en raison d'un accident de personne. Les pompiers sont actuellement sur place. L'accident s'est produit quelques centaines de mètres avant la gare de Veretz-Montlouis. On ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident. Les pompiers, qui ont déployés six véhicules et 14 hommes, indiquent que la personne percutée par un TER est décédée.

C'est un TER qui circulait de Tours vers Bourges, avec une dizaine de passagers à bord, qui aurait percuté la victime de l'accident aux alentours de 6 heures 30. Le trafic interrompu dans les deux sens de circulation reprend progressivement. La SNCF disait espérer une reprise totale vers 9 heures 30.