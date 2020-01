Indre-et-Loire : Trois cambrioleurs arrêtés à Athée-sur-Cher

Indre-et-Loire, France

Trois hommes originaires d'un pays de l'est ont été interpellés par les gendarmes ce week-end à Athée sur Cher. Ils ont depuis été incarcérés pour les deux majeurs, en attente de leur procès. Les gendarmes de la compagnie d'Amboise, de Bléré, de Montlouis-sur-Loire et du PSIG d'Amboise (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) sont intervenus après un appel au 17 suite à un cambriolage.

Des bijoux retrouvés à leur domicile, sans doute issus d'un autre cambriolage

Les 3 voleurs présumés ont été arrêtés dans un zone boisée. Juste avant, ils étaient sortis de la route avec leur voiture. "Ils ont été obligés de continuer à pieds, abandonnant les armes volées dans le cambriolage" écrivent les gendarmes. Lors des perquisitions à leur domicile en périphérie de Tours, les gendarmes ont trouvé des bijoux "provenant sans doute d’un autre cambriolage, ainsi qu’une bombe lacrymogène et un bâton de défense".