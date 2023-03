Indre-et-Loire : trois collégiens ont reconnu avoir brûlé une maison

Ils ont été arrêtés par les gendarmes seulement deux heures après l'incendie, ce jeudi, à Neuvy-le-Roi, en Indre-et-Loire : ces trois collégiens de la commune, qui ont reconnu être à l'origine du sinistre, ont été présentés à la procureure de la République de Tours, ce samedi.

L'un d'eux aussi poursuivi pour vol

L'enquête a été rapide : les trois jeunes ont été contrôlés alors qu'ils regardaient les pompiers lutter contre les flammes. Ils sont rapidement placés en garde à vue, où ils ont reconnu les faits, corroborant les informations transmises par un témoin.

À la mi-journée, les collégiens ont escaladé les murs de la propriété et ont profité d'un carreau cassé pour entrer. Ils ont ensuite mis le feu à un livre et ont propagé les flammes grâce à un aérosol. L'incendie a entièrement détruit la toiture et l'intérieur de la maison familiale, "emportant au passage de nombreux souvenirs de famille des victimes", note les gendarmes.

Tous les trois sont poursuivis pour destruction aggravées et l'un d'entre eux également pour avoir volé une montre. Ils sont placés sous contrôle judiciaire, ont interdiction de sortir la nuit et ne doivent plus se rencontrer.