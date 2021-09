Indre-et-Loire : trois personnes mises en examen pour deux vols en bande organisée très violents

Après un mois d'enquête, trois personnes ont été interpellées en début de semaine à Tours, pour deux vols en bande organisées, en août et en septembre. Elles ont été mises en examen. Dans les deux cas, ils se sont introduits chez leurs victimes pour les menacer avec une arme et les ligoter.

Le parquet de Tours requiert le placement en détention provisoire de trois personnes, toutes mises en examen, vendredi 24 septembre, pour deux vols en bande organisée ultra violents. Les auteurs présumés des faits ont été interpellés, en Indre-et-Loire, et dans le Loiret, lundi, après plus d'un mois d'enquête.

Le premier vol remonte au 4 août dernier à Joué-lès-Tours. Vers 13h30, deux individus habillés sombrement et le visage couverts par des masques sanitaires s'introduisent au domicile d'une retraitée de 79 ans. Sous la menace d'un couteau et d'une arme de poing, ils l'obligent à lui remettre des objets de valeur et le code de sa carte bancaire. Après avoir blessé au bras et ligoté la septuagénaire, les voleurs prennent la fuite au volant de la voiture de la victime, qui sera libérée de ses entraves une heure après grâce aux voisins alertés par ses cris.

Repérés le lendemain du deuxième vol

Le deuxième vol, lui, s'est déroulé dans la nuit du 4 au 5 septembre à Côteaux-sur-Loire. Trois personnes pénètrent par effraction au domicile d'un quinquagénaire. Même mode opératoire qu'en août. Les agresseurs le frappent et le menacent pour qu'il leur disent où se trouvent ses objets de valeur. Après avoir attaché la victime, ils lui volent de l'espèce et ses deux voitures.

Les investigations, initialement menées par la brigade des recherches de la gendarmerie de Chinon, confirment le lendemain "la présence sur les lieux du même véhicule suspect et l’implication des deux individus mis en cause pour les faits du 4 août à Joué-les-Tours", explique le procureur de la République de Tours. Un troisième homme est également identifié, domicilié dans le Loiret, où les deux voitures volées à Côteaux-sur-Loire, et une partie du butin, sont découverts sur la voie publique.

Les trois suspects sont interpellés le lundi 21 septembre, à 6h du matin, avec l’appui de la BRI d’Orléans. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été présentés à un juge d'instruction.