Dans cet accident, un seul véhicule est en cause. La voiture a fini sa course contre un arbre vers 13h20. Le conducteur est décédé.

Un automobiliste de 44 ans est décédé ce vendredi vers 13h20 entre Monnaie et Crotelles, sur la RD910, au lieu-dit La Poivrerie. Le conducteur, seul en cause, a terminé sa course contre un arbre pour des raisons encore indéterminées. Les secours, à leur arrivée sur place, n'ont pu que constater le décès. Depuis le début de l'année 30 personnes ont trouvé la mort sur les routes d'Indre-et-Loire.

Par ailleurs, un autre accident est survenu vers 16h30 sur la D140 à Dierre. Un seul véhicule est en cause et là encore la voiture a terminé contre un arbre. La victime, une femme, est gravement blessée. La circulation s'effectue en alternance dans ce secteur et provoque des ralentissements.