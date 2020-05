Indre-et-Loire : un blessé dans un collision à un passage à niveau

Les pompiers d'Indre-et-Loire sont intervenus ce vendredi sur la commune de Coteaux sur Loire, près de Bréhémont, dans l'ouest tourangeau. Une voiture a percuté par l'arrière un train de fret à un passage à niveau, rue du Pont Veron. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Chinon. On ignore les causes de cette collision.