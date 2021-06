Indre-et-Loire : un blessé grave dans un accident sur la route Tours-Chinon

Un accident de la circulation tôt ce lundi matin 14 juin a fait un blessé grave sur la route Tours-Chinon à hauteur de saint-Benoit-La-Forêt. Une collision a eu lieu entre une camionnette, un poids lourd et une voiture. La circulation est alternée au niveau de l'accident.

Un accident a eu sur la commune Saint Benoit La Forêt, sur la Départementale 571 de Tours à Chinon.

Cet accident implique une camionnette, un poids lourd et une voiture. Une quinzaine de pompiers a été engagée pour porter secours à un blessé grave coincé dans la voiture et à trois personnes plus légèrement blessées.

La circulation est très perturbée dans ce secteur puisque le sens de circulation Chinon-Tours est coupé.