Indre-et-Loire : un conducteur de 27 ans grièvement blessé dans un accident à Pocé-sur-Cisse

Un conducteur de 27 ans a été grièvement blessé dans un accident survenu jeudi soir à Pocé-sur-Cisse. La voiture a fait plusieurs tonneaux et terminé sa course contre un arbre.

Un automobiliste de 27 ans a perdu le contrôle de son véhicule jeudi soir vers 18h à Pocé-sur-Cisse sur la D31, aulieu-dit "Les Fougerets". La voiture a fait plusieurs tonneaux et terminé sa course contre un arbre. Le conducteur a été grièvement blessé et transport en urgence vers l'hôpital Trousseau.