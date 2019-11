Indre-et-Loire : un conducteur interpellé alcoolisé, positif à la cocaïne et avec un permis annulé

Indre-et-Loire, France

Les gendarmes de l'escadron de sécurité routière (EDSR) d'Indre-et-Loire ont contrôlé une centaine de conducteurs aux sorties de discothèques dimanche 24 novembre à Bléré et La Croix en Touraine.

Ils ont fait sept procédures pour alcoolémie, quatre délits et trois contraventions, mais aussi une conduite sans permis.

Un trentenaire de Château Renault interpellé

Les forces de l'ordre ont également interpellé un conducteur d'une trentaine d'année originaire de Château Renault. L'homme a d'abord refusé d'obtempérer, et pour cause, il était alcoolisé (0,72 mg/L d'air), positif à la cocaïne et sous le coup d'une annulation du permis de conduire.