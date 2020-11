Indre-et-Loire : un conducteur tué dans accident de la route à Villebourg

L'accident s'est produit mardi soir sur la RD 138 à hauteur de la commune de Villebourg, dans le nord-Touraine et à la limite de la Sarthe. Un choc frontal entre deux voitures qui a fait un mort et un blessé grave.

Il était un peu avant 19h00 quand les pompiers et les gendarmes ont été appelés sur un accident de la route survenu sur la RD 138 entre Neuillé-Pont-Pierre, en Indre-et-Loire, et Château-du-Loir dans la Sarthe. A hauteur de Villebourg, une voiture venait de faire une sortie de route et avait heurté de front un utilitaire qui arrivait en sens inverse. Le conducteur de la voiture, un homme de 61 ans, a été tué sur le coup. Celui de l'utilitaire, âgé de 59 ans, a été transporté au CHU Trousseau gravement blessé. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer la cause de la sortie de route.