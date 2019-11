Indre-et-Loire: un couple d'ambulanciers escrocs devra verser 660 000 euros à l'URSSAF et la CPAM

Indre-et-Loire, France

Un couple d'ambulanciers de Chambray-les-Tours a été condamné par le tribunal de Tours à verser 500 934 euros à l'URSSAF et 160 745 euros à la CPAM pour travail dissimulé et escroquerie à l'assurance maladie. Ce couple de 38 et 39 ans avait créé deux entreprises Bip Bip Ambulances et 24H00 Ambulances. De 2012 à 2016, ils employaient 22 personnes non déclarées, se servaient personnellement dans la caisse et présentaient des factures falsifiées à la CPAM. Outre la réparation des préjudices financiers, les deux escrocs ont été condamnés respectivement à 18 et 8 mois de prison avec sursis, le procureur avait requis 18 mois ferme avec sursis pour l'homme et 12 mois ferme avec sursis simple pour la femme. Le couple est définitivement interdit de gérer ou administrer une entreprise commerciale.