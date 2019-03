Indre-et-Loire : un couple de Montbazon figure parmi les victimes du crash d'Ethiopian Airlines

Par Yohan Nicolas, France Bleu Touraine et France Bleu

Jean-Michel et Suzanne Baranger, un couple de 63 et 66 ans domicilié à Montbazon, ont péri dans le crash d'un Boeing en Ethiopie dimanche. Jean-Michel Baranger était très impliqué dans l'association de sauvegarde de la Forteresse. Il était très apprécié pour sa disponibilité et sa gentillesse.