Indre-et-Loire : un deuxième pompier volontaire trouve la mort dans un accident du travail

La famille des pompiers d'Indre-et-Loire une nouvelle fois endeuillée. Après la mort d'un jeune pompier volontaire de 19 ans, dimanche 14 juin, dans un accident de la route à Luzillé, c'est un sapeur pompier volontaire de la caserne de Preuilly-sur-Claise qui est décédé mercredi matin. L'homme de 36 ans est décédé dans son exploitation agricole de Bossay-sur-Claise. Il s'est retrouvé coincé au niveau de l'abdomen dans une enrubanneuse. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. Il était père de 3 enfants.

Sur le Facebook du Service d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire, un hommage lui est rendu.

Alexandre Chas, président du CASDIS, Colonel Ivan Paturel, directeur départemental du SDIS 37, Capitaine Jacques Pinkosz, chef de centre du CIS Preuilly-sur-Claise , Raphaël Lorillou, président de l' UDSP 37 et Nicolas Blard, président de l' amicale du CIS Preuilly-sur-Claise et l'ensemble des personnels du SDIS 37 ont le regret de vous informer du décès hors service commandé du sapeur 1ère classe Vincent Gangneux du CIS Preuilly-sur-Claise à l'âge de 36 ans.

Jeune sapeur-pompier au CIS du Grand Pressigny et ensuite sapeur-pompier volontaire aux CIS de Sud Agglo, Sainte-Maure-de-Touraine et Preuilly-sur-Claise, Vincent était actuellement en disponibilité suite à un récent changement d'activité professionnelle.

Il est décédé dans un accident du travail le 17 juin. Nos pensées accompagnent sa famille et plus particulièrement sa compagne et ses 3 enfants ses amis et ses collègues du CIS Preuilly-sur-Claise.