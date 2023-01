Indre-et-Loire : un gendarme de 52 ans placé en détention, soupçonné de viols et agressions sexuelles

Un gendarme en poste dans le département du Loir-et-Cher a été placé en détention provisoire à la mi-décembre, soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur deux femmes, a appris France Bleu Touraine, confirmant une information de La Nouvelle République . Une plainte a été déposée au tribunal de Tours par l'une des deux victimes présumées. L'homme âgé de 52 ans est mis en examen pour "viols avec actes de torture et de barbarie" et "agressions sexuelles".

Le gendarme avait formulé une demande de mise en liberté. Elle a été examinée et rejetée par la chambre de l'instruction le 29 décembre dernier. L'affaire est dans les mains d'un juge d'instruction.