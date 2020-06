Indre-et-Loire : un hangar agricole du Louroux de 3.600 mètres carrés consumé par les flammes

Un important incendie a touché un hangar agricole de 3600 mètres carrés au Louroux à l'ouest de Loches ce samedi 13 juin après-midi. C'est vers 16h30 que les secours sont alertés, dès lors 70 sapeurs pompiers et 20 engins vont sur place.

L'édifice qui contenait du foin, des engins agricoles, un camping car, des voitures et une cuve à fioul de 2.500 litres. Le bâtiment a entièrement brûlé et a fini par s’effondrer.

Il n'y a pas de blessés. La maison et la grange à côté ont été mis hors de danger grâce à l'intervention des pompiers et les animaux de l'exploitation sont sains et saufs.

Les gendarmes détermineront les causes de l'incendie. Des pompiers sont toujours sur place.