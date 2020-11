Indre-et-Loire : un homme arrêté avec plus de 10.000€ de tabac de contrebande

Une arrestation a eu lieu dans la nuit de mercredi 11 au jeudi 12 novembre en Indre-et-Loire, à la sortie de l'autoroute A85. Un homme âgé de 33 ans a été arrêté par la brigade de Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire), appuyé par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) d'Angers. A bord de son véhicule, près de 10.000€ de tabac renfermés dans des dizaines de boîtes. Selon les gendarmes, cet habitant des Blois d'Anjou (Maine-et-Loire) importait du tabac de contrebande depuis le Luxembourg depuis le début de l'année.

Au total, il aurait effectué 11 voyages depuis janvier, soit une valeur marchande de plus de 100.000€. Le trafiquant a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Il a ensuite été déféré devant le parquet d'Angers. Il est convoqué le 10 décembre prochain et risque une peine d'emprisonnement d'une durée de dix ans et une amende pouvant monter à dix fois la valeur de l'objet de la fraude. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire.