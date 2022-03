Indre-et-Loire : un jeune de 13 ans recherché après une fugue à Ballan-Miré

La gendarmerie d'Indre-et-Loire lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un adolescent de 13 ans à Ballan-Miré. Le jeune homme a fugué ce mardi 1er mars et ne donne plus de nouvelles. Il mesure 1m78, est vêtu d'un jean bleu et d'un sweat à capuche bleu marine. Si vous avez des informations, veuillez contacter la gendarmerie.

