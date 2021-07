Indre-et-Loire : un jeune de 14 ans sauvé de la noyade par les pompiers à Chambon

Plus de peur que de mal pour cet adolescent tombé jeudi après midi 22 juillet dans la Creuse près de Chambon en Indre-et-Loire. Le garçon qui ne savait pas nager, a eu le réflexe de s'accrocher à une branche. Les pompiers l'ont tiré de cette mauvaise posture.

Dans l'après-midi du jeudi 22 juillet, un jeune de 14 ans et sa mère se trouvent sur les rives de la Creuse, à Chambon dans le sud du département, lorsque l'adolescent tombe à l'eau.

Il ne sait pas nager mais il a le réflexe de s'accrocher à une branche. Sa mère, depuis la berge, ne sait pas non plus nager et ne peut donc pas lui porter secours.

Ce sont les pompiers du SDIS 37 qui vont tirer le garçon de ce mauvais pas. Cet incident, mis à part, une grosse frayeur, n'a fait aucun blessé.