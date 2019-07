Indre-et-Loire : un jeune de 17 ans éjecté du véhicule lors d'un accident à Chemillé-sur-Indrois

Le jeune de 17 ans a été transporté sur le CHU Trousseau à Tours. Un homme de 55 ans a aussi été gravement blessé dans un accident à Cravant-les-Coteaux. Il s'agit d'un choc entre une voiture et un tracteur.

Indre-et-Loire, France

Deux accidents graves de la circulation ont eu lieu en Indre-et-Loire ce mercredi après-midi vers 14h. Dans le premier accident survenu sur la D8 à Cravant-les-Coteaux, un homme de 55 ans a été gravement blessé, et un autre plus légèrement. Il s'agit d'un choc entre une voiture et un tracteur.

Un jeune de 17 ans éjecté du véhicule

L'autre accident a eu lieu à Chemillé-sur-Indrois, sur la D10. Là, un seul véhicule est en cause. On compte un blessé grave, un jeune homme de 17 ans qui a été éjecté du véhicule. Il a été transporté par hélicoptère sur l'hôpital Trousseau.