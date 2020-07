Indre-et-Loire : un jeune incendiaire condamné à un an de prison avec sursis pour avoir allumé huit feux

Un incendiaire de 18 ans a été condamné à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Tours ce lundi 27 juillet. Entre le 21 et le 24 juillet il a allumé huit feux dans de la végétation en lisière de forêt ou dans des champs de la commune de Tauxigny-Saint-Bauld.

Des incendies à chaque fois circonscrits par les pompiers mais au fur et à mesure, les gendarmes de la communauté de brigades de Montbazon (Cormery et Montbazon) renforcés par la brigade de recherches de Loches se sont orientés vers l'action d'un même individu. Un lourd dispositif a été mis en place pour surveiller la commune et protéger les terrains. De nombreuses unités de la compagnie de Loches, de l'escadron de sécurité routière, des gendarmes mobiles, de l'hélicoptère de la section aérienne de Tours et des réservistes ont participé au dispositif de jour comme de nuit.

Cet habitant du lochois a finalement été arrêté dimanche 26 juillet et placé en garde à vue. Présenté en comparution immédiate, il est déclaré coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes à 8 reprises. En plus de sa peine d'emprisonnement avec sursis, il a l'obligation de travail, indemnisation des victimes, assorti de 175 heures de travail d'intérêt général.