Indre-et-Loire : un motard de 34 ans s'est tué dans un accident de la route, à Truyes, le premier mai

Un trentenaire est décédé hier soir à Truyes, entre Tours et Loches, après que la moto qu'il conduisait soit sortie de la route. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident dans lequel il ne semble pas y avoir d'autre véhicule en cause.