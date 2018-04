Corinne Orzechowski, la préfète d’Indre-et-Loire, annonce ce vendredi, au lendemain des analyses toxicologiques du conducteur de 28 ans qui a provoqué un accident triplement mortel, l'installation d'un radar autonome. Ce sera le jeudi 12 avril, sur la RD 943 sur la commune de Cormery entre la ligne de chemin de fer et le rond-point desservant la zone d’activité Node Park, dans le sens Loches-Cormery.

C'est une demande des élus locaux - La préfète d'Indre-et-Loire

Selon la préfète, ce nouveau dispositif de contrôle de la vitesse répond à la demande des élus locaux. Il s'inscrit surtout dans la perspective de la mise en oeuvre de la réduction de la vitesse à 80km sur les routes à deux voies sans séparateur. La mesure doit entrer en service le 1er Juillet.

Entre 25 et 30 opérations de contrôle ce week-end

Cette annonce intervient dans un contexte de forte insécurité routière, puisque pour les trois premiers mois de l’année 2018, ce sont déjà 15 vies qui ont été perdues (5 de plus qu'en 2017 à la même période) sur les routes d’Indre et Loire. Trois personnes ont d'ailleurs perdu la vie le dimanche 1er avril à Ste Catherine-de-Fierbois. Du coup, la préfète a demandé aux forces de l’ordre que les contrôles routiers soient intensifiés. La gendarmerie et la police vont effectuer 25 à 30 opérations durant ce week-end, de jour comme de nuit et pour lutter contre tous les comportements à risques : vitesse, alcool, stupéfiants...