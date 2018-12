Indre-et-Loire : Un octogénaire en arrêt cardiaque sauvé par une comédienne-étudiante en médecine

Indre-et-Loire, France

Un acte de secours, en pleine lumière ce dimanche 16 décembre à Charnizay (Indre-et-Loire). Un homme de 84 ans a fait un malaise cardiaque, en pleine représentation de la troupe amateur de l'association "Sourire à la vie". Au sein de cette troupe, Clémence Lebègue, une étudiante en médecine de 6ème année à la Faculté de Tours. Elle a été avisée de la situation par un autre comédien qui était encore sur scène. Ils sont intervenus tous les deux pour prodiguer les premiers secours, en l'occurrence le massage cardiaque. Rejoints par deux autres personnes dont une conseillère municipale de Charnizay, ils vont se relayer pendant près de quinze minutes. "On sait que le Samu et les pompiers font leur maximum mais c'est vrai que les minutes paraissent très très longues" explique Clémence Lebègue.

Une situation qui prouve l'utilité de former le plus grand nombre aux gestes de premiers secours

Comme elle le dit, en milieu hospitalier, ces gestes de massages cardiaques sont effectués par les premiers secours, et donc très rarement par des médecins hospitaliers. C'était une première pour elle. "J'en profite pour glisser un message. Tout le monde devrait se former aux gestes de premiers secours. Oui les études de médecine servent. Mais en pratique, quand on se retrouve devant une personne en arrêt cardiaque, n'importe quelle personne formée aux premiers secours peut prendre en charge une personne". Contacté hier soir, l'hôpital de Loches refuse de donner des nouvelles de l'octogénaire, pour cause de secret médical.