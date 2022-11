Indre-et-Loire : un patient fou furieux fait de gros dégats dans les locaux de SOS Médecins, à Tours

Un patient irrascible a causé d'importants dégats dans les locaux de SOS Médecin, à Tours, hier, en fin d'après-midi. Il s'est présenté une première fois vers 16H. "Il était déjà passablement agacé" précise le Docteur Liance, le président de SOS Médecins à Tours. "On lui a donné un rendez vous à 18 h 40, mais il s'est présenté avec vingt minutes de retard".

"Il a cassé une porte en verre, fait des trous dans les murs, arraché quelques panneaux d'affichage" - le président de SOS Médecins à Tours

Quand le patient se présente enfin, la secrétaire médicale l'informe que le médecin qui aurait du le recevoir est parti. Elle lui propose un nouveau rendez-vous deux heures plus tard. "C'est là qu'il a perdu le contrôle. Il a menacé de mort les gens qui étaient directement devant lui, à savoir la secrétaire médicale d'accueil à SOS et le médecin qui était dans un cabinet de consultation" explique le Dr Liance. "Ensuite, il s'en est pris au matériel : il a cassé une porte en verre, il a fait des trous dans les murs, dans le placo, il a arraché quelques panneaux d'affichage. Il y avait des gens dans la salle d'attente et le personnel s'est attaché à les mettre en sécurité. Tout le monde s'est barricadé en attendant la police, qui est arrivée en cinq minutes".

L'homme a crevé le placo des murs du cabinet médical en tapant dessus à l'aide d'un tournevis © Radio France - ©Laurette Puaud

Les policiers ont interpellé ce patient irrascible. En revanche, le tournevis avec lequel l'homme a frappé dans les murs n'a pas été retrouvé. "Il y a eu des menaces de mort, des gens qui ont été choqués par ce qui s'est passé mais il n'y a aucun blessé" se félicite le Dr Liance.

SOS médecin a porté plainte. Concernant les suites à donner à cette affaire, le président de SOS ne veut rien décider sans en avoir parlé avec tous ses confrères. "Ce qui s'est passé est déplorable mais on ne peut pas décider à la légère de fermer et de pénaliser la grande majorité de la population qui a déjà du mal à accéder aux soins. c'est une décision à prendre tous ensemble. Mais peut-être que ça nous poussera d'autant plus à rejoindre le mouvement de grève nationale le premier et deux décembre en France".