Indre-et-Loire : un QR code est en service dans la lutte contre les violences conjugales

C'est un dispositif national, décliné département par département. Depuis le 9 août, les forces de l'ordre d'Indre-et-Loire ont reçu un QR code dans la lutte contre les violences conjugales. Un nouvel outil qu'elles s'efforcent de faire connaître en l'affichant dans les gendarmeries et commissariats.

Une fois flashé, ce QR code nous dirige vers le site masecurite.fr, avec une page dédiée à l'Indre-et-Loire. Les coordonnées des commissariats et des gendarmeries du département sont indiquées, et le plus proche de chez nous est directement géolocalisé. Il y a aussi une plateforme numérique d'accompagnement des victimes, une sorte de chat qui permet de discuter à distance avec un officier formé.

Il suffit de flasher ce QR code sur son téléphone portable pour avoir accès aux informations liées aux violences conjugales en Indre-et-Loire

Pour celles et ceux, en revanche, qui n'osent pas encore avertir la police ou gendarmerie, tous les numéros utiles sont inscrits. Le 3919 - violences infos femmes-, le 114 - appel d'urgence pour les sourds et malentendants - et le 3977, qui s'adresse aux personnes maltraitées en situation de handicap. Enfin, un fichier répertorie les contacts de psychologues, d'intervenants sociaux ou associations, comme France Victimes 37.

Hausse des plaintes depuis 2019

Ce QR code, les forces de l'ordre du département viennent aussi d'en imprimer en petit format, environ 1.000 pour l'instant, qu'elles distribueront en toute discrétion aux victimes. "Le but, c'est de donner une porte d'entrée aux victimes et de leur laisser un petit peu de temps, explique la commandante Sabrina Berthe-Cossé, chef d'état-major au commissariat de Tours. Parce qu'on intervient souvent, dans le cadre d'un appel 17, pour des violences qui se terminent en violences conjugales, et la victime se trouve dans une telle situation de fragilité extrême qu'elle ne veut absolument pas parler à ce moment-là. Les policiers vont sentir qu'il y a une difficulté, qu'ils ne peuvent pas convaincre la personne de venir vers les services de police ou de gendarmerie et ils remettront le QR code de manière très discrète."

Au premier semestre 2023, le commissariat de Tours a enregistré 18% de plaintes supplémentaires pour violences conjugales par rapport à la même période, l'an passé. Il avait déjà connu une forte hausse entre 2019 et 2022. De l'ordre de 35%.