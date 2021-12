Indre-et-Loire : un réseau de cambrioleurs démantelé, plus de 100 kg de tabac saisis

La gendarmerie d'Indre-et-Loire a démantelé un réseau de cambrioleurs et de receleurs de la grande couronne de Tours, après trois mois d'enquête. Un important butin a également été saisi, notamment plus de 100 kg de tabac et plus de 10.000 euros en espèces.