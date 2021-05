Indre-et-Loire : un salarié d'une casse-automobile exploité pendant 3 ans, son gérant emprisonné

Le gérant de la casse-automobile BABA'S Auto à Château-Renault a été condamné la semaine dernière (procédure de convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC), par le tribunal judiciaire de Tours, à 4 mois d'emprisonnement ferme. Son établissement a été fermé définitivement. Le gérant était poursuivi pour travail dissimulé, exploitation et stockage de véhicules hors d’usage sans autorisation, et déversement de substances nuisibles, telles que des hydrocarbures, dans les eaux souterraines. Les gendarmes ont pu relever, au cours de leur contrôle effectué le mercredi 19 mai, que l’exploitant hébergeait son employé, non rémunéré, dans une caravane au sein même de la casse, dans des conditions d’hygiène indignes et insalubres.

Le gérant a reconnu l'ensemble des faits reprochés commis en 2019, 2020 et 2021. Il doit également remettre en état les lieux dans un délai de 6 mois.

L'opération a été menée par le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude 37 (CODAF 37), et sur réquisition du Procureur de la République de Tours.