Indre-et-Loire : un tireur sème la panique dans les rues de Morand

Grosse frayeur samedi soir dans la petite commune de Morand, à l'est de Château-Renault. Un homme armé a tiré dans les rues du village avant finalement de se rendre, 20 minutes plus tard.

Il tire dans les rues de Morand

C'est vers 17h qu'une altercation éclate entre cet homme et sa compagne. La femme est bousculée, battue. Elle fini par prendre la fuite et se réfugie dans une maison voisine, puis alerte les gendarmes. L'homme, de son côté, sort de la maison avec un fusil et se met à tirer en l'air. Il décide d'aller dans le centre du village, tire de nouveau dans les rues de Morand, ce qui provoque une certaine panique.

Une dizaine de gendarmes mobilisés, épaulés par un hélicoptère

Rapidement, d'importantes forces de gendarmerie sont mobilisées, une dizaine d'hommes au total. Des gendarmes de Vouvray, de Château-Renault mais aussi du PSIG d'Amboise habilités à maîtriser ce type d'individu. Ils sont épaulés par un hélicoptère de Tours. Finalement, l'homme décidé de se rendre au bout de 20 minutes et est placé en garde à vue, une garde à vue qui se poursuivait hier soir. A son domicile, plusieurs armes ont été saisies ainsi que des munitions.