Indre-et-Loire: un trafic de 11 kilos de cannabis démantelé par les gendarmes de Chinon

Indre-et-Loire, France

Le réseau s'étendait sur les communes de Chinon, Sainte-Maure-de-Touraine et jusque dans le département de la Vienne. Hier, 5 de ces trafiquants ont été jugés et condamnés par le tribunal de Tours. Ils sont âgés de 20 à 30 ans. Les gendarmes avaient mis en place un dispositif qui permettait de les pister pendant leurs opérations d'approvisionnement et la vente de la drogue. Placés en garde à vue après leur arrestation à Chinon, Sainte Maure et dans la Vienne, les 6 trafiquants ont reconnu un trafic de 11 kilos de résine et d'herbe de cannabis au cours de l'année 2019. La marchandise leur a rapporté 4 400 euros, et cela, sans compter leur consommation personnelle, car ils étaient trafiquants et consommateurs. Ce vendredi, ils ont été jugés en comparution immédiate. Le tribunal a condamné 5 d'entre eux à des peines allant de 30 mois de prison ferme à 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Le 6ème individu sera jugé en avril prochain. Pendant l'enquête, la gendarmerie a saisi de nombreuses armes de guerre chez certains de ces trafiquants. Cela fera l'objet d'un autre procès.