Indre-et-Loire : une grosse saisie d'ecstasy par la police tourangelle

Six personnes ont été arrêtées par les policiers de Tours. Elles sont impliquées dans un trafic d'ecstasy et de cannabis.

Indre-et-Loire, France

Les policiers de Tours ont mis fin à un trafic de stupéfiants. L'affaire est partie samedi 21 septembre lors d'une simple constatation de transaction. Trois hommes de 18 à 25 ans et deux femmes de 16 et 19 ans sont arrêtés. Ils sont en possession "de 1480 euros en liquide, de 8 cachets d'ecstasy et de 28 grammes de cannabis". Des perquisitions sont diligentées. Elles permettent de découvrir "566 autres comprimés d'ecstasy et 70 grammes de cannabis". Au cours de l'enquête, un autre homme de 21 ans a été interpellé. Après auditions, deux individus sont suspectés d'être les principaux protagonistes de ce trafic de stupéfiants. Ils ont été présentés à la justice mercredi 25 septembre.