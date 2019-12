Indre-et-Loire : un trafic de drogue impliquant 6 personnes démantelé par la gendarmerie

Un trafic de stupéfiants a été démantelé la semaine dernière par les gendarmes d'Indre-et-Loire. Au total 6 jeunes ont été mis en examen et incarcérés. Les perquisitions ont permis de saisir plus de 20.000 euros en liquide et 25 kg de pollen de cannabis.

Les gendarmes ont saisi près de 25 kg de pollen de cannabis et plus de 20.000 euros en liquide

Amboise, France

Une enquête de plusieurs mois vient d'être bouclée par les Gendarmes de la Brigade de Recherche d'Amboise. Selon un communiqué diffusé par le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, ils ont mis fin, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, à un trafic de drogue. L'enquête a duré plusieurs mois.

Six jeunes impliqués

Au total six hommes ont été placés en détention, écrit le procureur de Tours. Les interpellations de 8 individus au départ ont eu lieu en milieu de semaine dernière et ont mobilisé environ 50 gendarmes. Lors des interpellations, 25 kg de pollen de cannabis ont été retrouvés dans un véhicule, et plus de 20.000 euros en liquide ainsi que de nombreux téléphones portables. La drogue était écoulée dans le nord-est du département. Les 6 personnes mises en examen pour trafic de stupéfiants ont été incarcérées.