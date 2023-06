Indre-et-Loire : un tremblement de terre ressenti à Tours et ses environs

La terre a tremblée ce vendredi 16 juin en fin d'après-midi en Indre-et-Loire. Aux alentours de 18h30 un séisme de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter a été ressenti, selon Renass (le Site national d'information sur la sismicité de la France). Un tremblement de terre dont l'épicentre est situé entre Niort et La Rochelle . Les pompiers du SDIS 37 ont reçu 130 appels, aucun pour des urgences liés à cet événement selon la préfecture d'Indre-et-Loire. Le SDIS qui demande à ne pas encombrer les lignes téléphoniques s'il n'y a pas de dégâts. Selon la préfecture, aucun dégât n'est à signaler, notamment à la centrale nucléaire de Chinon ou au CEA de Monts.

Beaucoup ont senti le tremblement en Indre-et-Loire. Dans son bureau à Tours, Valérie n'a pas compris immédiatement ce qu'il se passait, "je travaillais et je me suis énervée, j'ai tapé sur mon bureau et furtivement j'ai senti le tremblement et j'ai réalisé après que ça a été extérieur à mon action. C'était plus une sensation." Du côté de Loché-sur-Indrois, Eric lui "j'étais assis au bord de la table et d'un seul coup je me suis senti comme dans un ascenseur. J'ai entendu le plafond craquer de partout j'ai eu peur."

Des secousses ressenties jusqu'à 200 voire 250 km autour de l'épicentre explique Yann Klinger, directeur de recherche au CNRS à l'institut de physique du globe de Paris. "L'ouest de la France et sud du massif armoricain ont une petite activité sismique résiduelle liée à des failles tectoniques très anciennes." Un évènement rare mais pas surprenant pour autant, "c'est important de dire que l'ouest de la France subit des tremblements de terre de façon régulière, de ce point de vue là, ce séisme n'est pas du tout exceptionnel."

130 appels en une heure au SDIS 37

Quelques secondes ont suffit pour faire crouler le centre du SDIS 37 d'appels. On compterait pas moins de 130 appels en une heure, avec des pics allant jusqu'à une vingtaine d'appel par minute. Des appels passés souvent pour signaler un problème ou pour se rassurer. Un problème pour les pompiers, qui doivent trier chaque appel passé pour évaluer le danger.

Une seule intervention des pompiers a été nécessaire ce vendredi 16 juin, après les secousses. Le SDIS37 a été appelé parce que des habitants d'un immeuble ont pris peur en voyant une fissure à l'extérieur de leur bâtiment. Il s'agissait en fait d'une fissure déjà existante, dont l'enduit est tombé par terre avec les secousses.

Les pompiers précisent que certains bâtiments ou maisons pouvaient déjà avoir des fissures à cause de la sécheresse.