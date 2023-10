Indre-et-Loire : un viticulteur meurt asphyxié dans son chai de Cravant-les-Côteaux

C'est une information révélée par la Nouvelle République , et que des proches ont pu nous confirmer : Jérôme Sourdais, 51 ans, viticulteur à Cravant-les-Côteaux (Indre-et-Loire) est décédé dans ce qui semble être un accident de chai. Mardi, alors que le vigneron venait de terminer les vendanges sur son domaine des Bouquerries, il a vu l'un de ses ouvriers être victime d'un malaise dans la cuve. C'est en voulant lui porter secours qu'il a été intoxiqué par du gaz carbonique.

Lors de la fermentation alcoolique, le sucre se transforme en alcool et peut dégager du gaz carbonique, un risque bien connu des vignerons lors de la vinification, mais qui a malheureusement été fatal à Jérôme Sourdais, président du comité des fêtes de la commune pour l'organisation de la Saint Vincent. Transporté à l'hôpital Bretonneau de Tours, le vigneron est mort dans la nuit de mardi à mercredi. L'ouvrier a lui été hospitalisé à Chinon et ses jours ne sont plus en danger.

"Le village est d'une tristesse sans nom"

"Le village est d'une tristesse sans nom", a déclaré Christophe Baudry, le maire de la commune, lui-même vigneron, comme ses 31 autres collègues de Cravant. Cravant-les-Côteaux où dès ce mercredi matin une solidarité naturelle s'est mise en place. Les 31 autres vignerons de la commune sont allés prêter main forte aux employés du domaine de Jérôme Sourdais pour poursuivre la vinification.

La gendarmerie procède à des auditions ce mercredi après midi et les enquêteurs de la compagnie de Chinon ont pour mission de déterminer les circonstances précises de l'accident.