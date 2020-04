Indre-et-Loire : une agression à Ligueil qui finit en prison

Agressée pour de simples bouteilles d'alcool. C'est le titre qu'on pourrait appliquer à cette histoire qui s'est produite dans la nuit du 1er au 2 avril à Ligueil, dans le Lochois. Une personne est agressée quasiment devant chez elle par deux individus. Elle est frappée au sol, avant de se voir voler quelques bouteilles d'alcool. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi du 2 avril, les mêmes agresseurs reviennent au domicile, alors que la victime est absente, pour dérober à nouveau des bouteilles.

Une affaire rondement menée par la gendarmerie

L'enquête a été menée par les gendarmes de Descartes, "appuyés par la brigade de recherche de Loches et du PSIG" précise la Gendarmerie d'Indre-et-Loire. Les auteurs sont interpellés rapidement et placés en garde à vue. Ils sont finalement présentés à la justice. Le principal agresseur écope de 15 mois de prison et 6 mois avec sursis. Le second est condamné à quatre mois de prison avec sursis.