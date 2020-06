Indre-et-Loire : une amende pour l'usine Synthron d'Auzouer-en-Touraine

Une simple amende de 8.000 euros. C'est le jugement rendu lundi par le Tribunal correctionnel de Tours à l'encontre de Synthron et de son usine chimique d'Auzouer-en-Touraine, tout près de Château-Renault. L'usine classée "Séveso seuil haut" a été condamnée pour avoir exposé certains de ses salariés à un arc électrique et à une fuite d'ammoniaque en 2017.

Lors de l'audience du 26 mai dernier, des manquements à la sécurité relevés par l'Inspection du Travail entre 2017 et 2018 avaient été exposés. Des faits survenus un an après la condamnation de l'usine et de son PDG pour non-respect des normes environnementales et du code du travail.