Indre-et-Loire : une centaine de manifestants venus soutenir les grévistes de Storengy à Céré-la-Ronde

Plusieurs dizaines de manifestants sont venus apporter leur soutien aux salariés de Storengy à Céré-la-Ronde, dans le Lochois, mobilisés depuis plus de dix jours contre la réforme des retraites. Selon la CGT Energie d'Indre-et-Loire, aucune entrée et sortie de camion n'est possible depuis ce site de stockage de gaz, filiale d'Engie. Des syndicalistes de la SNCF, du CHRU de Tours ou encore de la centrale nucléaire de Chinon ont participé à ce rassemblement, ce mardi 21 mars.

