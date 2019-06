Indre-et-Loire : une cinquantaine de pompiers mobilisée pour cette fête de la musique

Indre-et-Loire, France

De la musique partout, à tous les coins de rue, sous toutes les fenêtres et sans limite... Ou presque ! Ce vendredi 21 juin, c'est l'été, mais c'est aussi bien sûr la fête de la musique. Une grosse journée en perspective pour les musiciens amateurs, mais aussi pour les services de secours et de la propreté dans le département.

Une activité plus soutenue, en raison de la foule de spectateurs attendue

Plus qu'une grosse journée, c'est surtout à une grosse soirée et à une grosse nuit que s'attend le capitaine Olivier Bossard, en charge de la préparation des rassemblements chez les pompiers d'Indre-et-Loire._"On peut aller du simple au double_, on peut faire une quinzaine d'interventions après minuit, là on peut monter à une trentaine. Parce que la partie officielle se termine à une heure du matin mais on sait très bien que jusqu'à 5/6h, on aura une activité soutenue". Lui cite pêle-mêle des potentiels malaises, bousculade, ou encore chutes sur la voie publique. Des faits qu'il a l'habitude de gérer, mais qui seront sans doute plus nombreux ce vendredi soir, en raison de la foule de spectateurs, plus dense elle aussi. Pour cela, une cinquantaine de pompiers sera mobilisée, 7 de plus qu'en temps normal. Par ailleurs, 4 pompiers, dont 3 plongeurs, seront aussi mobilisés dans une embarcation positionnée au pied du pont Wilson à Tours, pour prévenir d'éventuelles chutes de personnes.

"Une fête de la musique, c'est à peu près 5 fois plus de collecte de déchets qu'un week-end classique" - Brice Droineau, l'adjoint en charge de l'espace public à Tours

Mobilisation plus importante également au service de la propreté de la ville de Tours. "Une fête de la musique, c'est à peu près 5 fois plus de collecte de déchets qu'un week-end classique" explique Brice Droineau, l'adjoint en charge de l'espace public. "Sur un week-end, 17 collaborateurs sont mobilisés pour nettoyer la ville. Là, il va y en avoir 12 en plus qui vont venir renforcer les équipes". Ils commenceront leur travail dès 5h la nuit prochaine. L'objectif, c'est que le centre ville soit entièrement nettoyé avant 11h samedi matin.