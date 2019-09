Indre-et-Loire : une dizaine d'entreprises s'engagent contre le téléphone portable au volant

Indre-et-Loire, France

Plusieurs entreprises d'Indre-et-Loire s'engagent dans une charte pour sensibiliser leur personnel au danger de l'utilisation du téléphone portable au volant. Selon le baromètre AXA du mois de juin 2019, près d'un automobiliste sur 2 reconnait appeler, regarder ou écrire un texto tout en conduisant. C'est deux fois plus qu'il y a 15 ans. Chez les professionnels de la route, 60% reconnaissent se servir de leur portable au volant. Heureusement, dans les entreprises, il y a progressivement une prise de conscience.

Il n'y a pas d'urgence à répondre à un appel. On peut s'arrêter 3 minutes sur un parking pour répondre. Carole Déloménie de la société Challenge Transports à Ballan-Miré

Ainsi 1.300 patrons de PME et de grands groupes viennent de signer une charte sur la sécurité routière dans laquelle ils s'engagent à sensibiliser leurs employés sur les risques du portable au volant. En Indre-et-Loire, une dizaine d'entreprises l'ont signée. Carole Deloménie est la directrice de la société Challenge Transports à Ballan-Miré, une entreprise de transports routiers qui emploie 40 chauffeurs. Elle a signé la charte parce qu'en tant qu'entreprise de transport, on se doit de préserver la sécurité de nos hommes et des usagers de la route. _On préfère que nos conducteurs s'arrêtent pour passer une communication ou répondre à un appel_. Tous nos camions sont équipés de Blutooth pour éviter des comportements dangereux au volant. Globalement, le message est bien compris par nos chauffeurs et on a pas d'accident à déplorer.

Ne pas répondre au volant ne fait pas perdre d'argent à l'entreprise

Kéolis, c'est-à-dire Fil Bleu, a aussi signé cette charte en Indre-et-Loire. Dans ce document, les patrons s'engagent aussi à ce que dans le travail, leurs salariés ne dépassent pas la vitesse maximale autorisée. Ils promettent d'intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet et à promouvoir les formations à la sécurité routière.