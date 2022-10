Indre-et-Loire : une dizaine de voitures détruites dans la cour d'un garage auto de Saint-Pierre-des-Corps

Vous avez peut-être vu beaucoup de fumée dans le ciel de Saint-Pierre-des-Corps, en début de matinée. Un incendie a eu lieu dans une entreprise de la zone industrielle, non loin du centre commercial "les Atlantes". Le feu a pris dans la cour du garage Phil'Auto, situé rue Hippolyte Monteil, vers 9H et demi. Selon les pompiers, une dizaine de voitures ont été détruites. Pour l'instant, on ignore les raisons de ce sinistre.

Il ne devrait pas y avoir de chômage technique dans l'entreprise. La circulation devrait reprendre vers 11H30, rue Monteil.