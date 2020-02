La police de Tours et la gendarmerie de Super Besse, dans le Puy-de-Dôme, ont arrêté une femme de 38 ans qui avait commis deux agressions au couteau à Saint Cyr-sur-Loire et à Tours-Nord.Une agression assez rare puisque perpétrée par une femme et à deux reprises dans la même journée.

Indre-et-Loire: une femme arrêtée pour deux agressions au couteau à Saint Cyr-sur-Loire et Tours

Les faits ont eu lieu mardi 4 février dans la matinée. A Saint Cyr-sur-Loire, c'est d'abord une dame âgée de 83 ans qui est agressée alors qu'elle monte dans sa voiture. Une inconnue surgit et s'assoit à côté d'elle sur le siège du passager. L'agresseur est armée d'un couteau, elle veut la carte bancaire. La personne âgée prend tellement peur qu'elle retire elle-même 1000 euros à un distributeur et remet l'argent à son agresseur qui s'enfuit. En fin d'après-midi, c'est un commerce de Tours-Nord qui est cette fois braqué par la femme au couteau. Là encore, elle menace une vendeuse et se fait remettre la caisse, avant à nouveau de prendre la fuite à pied.

Aucune des victimes n'est blessée mais toutes deux sont bien évidemment choquées. L'une d'elle aura deux jours d'arrêt de travail. L'enquête va être vite bouclée grâce au signalement donné par les deux victimes aux policiers de Tours et aux gendarmes du Puy-de-Dôme. Car la braqueuse est arrêté jeudi par les gendarmes, dans le Massif Central, précisément à Super Besse où elle faisait tranquillement du ski. Inconnue des services de police et de gendarmerie, elle a reconnu qu'elle avait des dettes ce qui expliquerait les deux braquages. Elle a été écroué pour vol avec violence et extorsion. Elle sera jugée le 18 mars prochain en correctionnelle.