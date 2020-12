Indre-et-Loire : une femme condamnée en appel à 22 ans de prison pour le meurtre de son mari à Blois

La cour d'appel d'assises d'Indre-et-Loire a condamné (ce mercredi 9 décembre à Tours) une femme de 60 ans à 22 ans de prison pour le meurtre de son mari en janvier 2013 à Blois. Lors de son premier procès, en mai 2019, Catherine Harlicot avait été condamnée à 25 ans de réclusion par la cour d'assises du Loir-et-Cher. Le corps de son mari, Emmanuel Monaux, âgé de 49 ans, avait été retrouvé par des promeneurs, le 20 janvier 2013, dans la Loire, à Amboise.

Au cours du procès en appel, et comme en première instance, l'accusée, ex-kinésithérapeute, a déclaré ne "jamais avoir eu la volonté de tuer mon mari". Elle a expliqué avoir paniqué en le voyant mort, après un malaise. Cette version avait été contestée par plusieurs expertises médico-légales qui avaient conclu à une asphyxie provoquée par un tiers. L'homme, qui lui aurait fait part de sa décision de la quitter, aurait consommé de l'alcool avant de s'endormir sur le canapé. Catherine Harlicot dit avoir "été réveillée par un bruit, comme si mon mari s'étouffait". Elle dit lui avoir "redressé la tête en tirant sur son écharpe" et "mis des claques" puis "jeté de l'eau au visage" sans réussir à le ramener à la vie. Elle explique avoir "paniqué" et fait venir chez elle plusieurs témoins, dont ses deux filles, de 16 et 18 ans.

Avec AFP